В Тернопольской области мужчина отказался от мобилизации, потому что боялся: его строго наказал суд

Тернопольский апелляционный суд отменил решение первой инстанции о том, что мужчину, отказавшегося от мобилизации приговорили к испытательному сроку. Согласно новому приговору — уклониста приговорили к 3 годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Мужчина отказался от мобилизации из-за страха

По данным суда, житель бывшего Бучачского района Тернопольской области в июне 2022 года прошел ВЛК, которая признала его пригодным к военной службе. Тогда же мужчина получил боевую повестку и должен был прийти в военкомат 24 августа 2022, однако уклонился от службы в армии. Бучачский районный суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам испытательного срока.

На суде адвокат мужчины ходатайствовал об уменьшении испытательного срока до 1 года. Он отметил, что его подзащитный в начале войны добровольно пришел в военкомат и его отправили по повестке в Житомир, однако там мужчину сочли непригодным к службе в таком роде войск. После этого мужчина повторно прошел ВЛК и получил еще одну повестку. Однако он заявил, что не пришел в военкомат, поскольку видел подготовку военных и побоялся. Адвокат просил суд учесть, что мужчина покаялся в содеянном, он воспитывает малолетнюю дочь и хорошо характеризуется по месту жительства и работы.

Прокурор заявил, что уклонение от мобилизации подрывает обороноспособность Украины

Прокурор тоже подал апелляцию на решение суда первой инстанции. Он мотивировал это тем, что мужчина, уклонившись от службы, подрывает обороноспособность Украины в условиях войны с Россией, что ставит под угрозу государственность и независимость Украины. А также его поступок "дезорганизует деятельность государственных органов, осуществляющих комплектование ВСУ".

Прокурор просил апелляционный суд отменить решение об испытательном сроке и отправить уклониста в тюрьму на три года.

Что решил суд

Тернопольский апелляционный суд решил, что суд первой инстанции не учел, что отказ от мобилизации подрывает ВСУ.

"Применяя к обвиняемому при назначении наказания ст. 75 УК Украины и освобождая его от отбывания наказания с испытанием, суд, вопреки ст.ст. 50, 65 УК Украины, в полной мере не учел тяжесть совершенного уголовного правонарушения, поскольку отказ от защиты Родины, свидетельствует о повышенной общественной опасности совершенного преступления, что может привести к подрыву военной дисциплины, разлаженности действий, направленных на защиту суверенитета государства и в условиях военного положения недопустимо", — указано в приговоре.

Поэтому апелляционный суд отменил приговор Бучацкого районного суда Тернопольской области от 6 июня 2023 года в части об испытательном сроке. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы. Этот приговор можно оспорить в кассационной инстанции.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может позволить мобилизовывать студентов старше 30 лет и получающих второе высшее образование.

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