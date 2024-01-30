На Тернопольщине мужчина отказался от мобилизации, потому что не хотел на передовую: как его наказали

В Тернопольской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако год избегал мобилизации. На суде он объяснил, что боялся, что без военной подготовки попадет на фронт.

Об этом говорится в приговоре Козовского районного суда Тернопольской области.

По данным суда, мужчину в марте 2022 года признали годным к службе в ВСУ. В феврале 2023 года он получил "боевую повестку" и должен был прийти в ТЦК и СП, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он сообщил, что испугался, что "его без всякого опыта обращения с оружием и отсутствием военной подготовки распределят непосредственно в зону ведения активных боевых действий".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, на Буковине мужчина отказался от мобилизации, потому что ухаживает за тяжело больным отцом.

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