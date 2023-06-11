В Тернопольской области мужчина отказался от мобилизации, потому что побоялся подготовки: как его наказали

На суде мужчина признал себя виновным и раскаялся.

В Тернопольской области судили мужчину, которого сочли годным к мобилизации, однако он не прибыл в учебный центр, получив боевую повестку. За это его осудили на 3 года лишения свободы, заменив это на 1 год и 6 месяцев испытательного срока.

Об этом говорится в приговоре Бучачского районного суда.

По данным суда, житель Тернопольщины в июне 2022 года был признан годным к прохождению военной службы. 24 августа ему выдали боевую повестку для прохождения службы в одном из учебных центров подготовки, однако мужчина не прибыл в срок.

На суде мужчина вину признал. Он сообщил, что после объявления военного положения он добровольно пришел в военкомат и получил повестку, после чего прибыл в учебный центр в Житомире. Однако его вернули оттуда из-за состояния здоровья.

"По прибытию из Житомира, он повторно получил боевую повестку, однако на определенную дату 24.08.2022 не прибыл, поскольку, находясь в учебном центре в Житомире, видел, как происходит подготовка военных и побоялся. Просит строго его не наказывать", – говорится в материалах дела.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив этот срок на 1 год и 6 месяцев испытуемого.

Напомним, накануне местные ровенские СМИ сообщили, что представители ТЦК выписали повестку мужчине, который уже около полутора лет служит в ВСУ. Сам же документ вручили 8-летнему ребенку военнослужащего.

Впоследствии в военкомате объяснили, почему так произошло.

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