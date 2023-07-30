В Тернопольской области мужчина отказался от мобилизации, вернув повестку в военкомат: как его наказали

В Тернопольской области мужчина отказался от мобилизации, принеся обратно в военкомат повестку. За это его приговорили к трем годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Кременецкого районного суда Тернопольской области.

По данным суда, в апреле 2023 года жителя Кременецкого района сочли годным к военной службе. 10 апреля 2023 года он должен был прибыть в военкомат для прохождения военной службы по мобилизации. Мужчина пришел в этот день в местный ТЦК и СП, заявив, что он отказывается от прохождения службы и скрылся.

На суде подозреваемый вину признал. Он сообщил, что действительно в апреле 2023 года он прошел медицинскую комисию и был признан годным к службе, однако родственники ему посоветовали отказаться от мобилизации. Поэтому мужчина 10 апреля 2023 года пришел в местный военкомат, вернул повестку и сказал, что не будет служить. Подозреваемый добавил, что он уже участвовал в АТО. Житель Тернопольщины отметил, что он жалеет из-за своего поступка и "еще подумает, идти ли ему в армию".

Кременецкий районный суд Тернопольской области признал мужчину виновным по ст.336 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционной инстанции.

Напомним, в Тернопольской области судили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации, аргументируя это страхом за свою жизнь и здоровье. За это он получил испытательный срок.

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