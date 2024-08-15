В Тернопольской области мужчина открыл стрельбу по людям: есть погибшие

В среду, 15 августа, в селе Доброводы Тернопольского района неизвестный мужчина, одетый в военную форму, открыл стрельбу по людям и скрылся. В результате инцидента два человека погибли, еще трое получили ранения. Злоумышленника уже задержали правоохранители.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

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Как отметили в полиции, для поиска злоумышленника в области была введена специальная полицейская операция.

"Правоохранители установили личность подозреваемого и его возможное направление движения. В результате дальнейших слаженных действий с привлечением сотрудников спецподразделения КОРД, мужчина, причастный к совершению преступления, был задержан. Им оказался 45-летний житель Житомирской области. Полицейские изъяли у него из него".

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Материалы по подследственности будут направлены в Государственное бюро расследований.

Ранее в Винницкой области во время конфликта фермер застрелил собственного сына. Отец выстрелил ему в голову из-за межличностного конфликта.

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