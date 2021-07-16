В Тернопольской области мужчина попытался совершить суицид и выпил 50 таблеток

Медики скорой оказали экстренную помощь мужчине и госпитализировали его.
В четверг, 15 июля, в селе в Бережанском районе Тернопольской области мужчина выпив 50 таблеток клофелина. Таким образом он пытался совершить суицид.
На спасение к самоубийце выехала бригада медиков скорой помощи. Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус.
"В 21:01 бригада скорой выезжала в деревню на Бережанщине. Мужчина попытался совершить суицид, выпив 50 таблеток клофелина. После оказания неотложной медицинской помощи пациент госпитализирован в Бережанскую больницу", — сообщили в медучреждении.
Напомним, в Винницкой области 14-летний парень совершил самоубийство. Его тело в летнем душе обнаружил отец.