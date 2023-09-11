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В Тернопольской области мужчина пошутил на дороге и попал в реанимацию: что произошло

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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В Тернопольской области мужчина пошутил на дороге и попал в реанимацию: что произошло

"Шутника" теперь спасают медики. / Фото: ТСН.ua

"Шутника" теперь спасают медики.

В Тернопольской области госпитализировали 57-летнего мужчину, который ради шутки решил прокатиться на капоте автомобиля. Во время движения он выпал на дорогу и попал в реанимацию.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

По данным следствия, инцидент произошел в Тернопольском районе. Там 57-летний мужчина ради шутки решил прокатиться на капоте автомобиля ВАЗ. Однако при движении он упал на дорогу и серьезно травмировался.

"Пострадавший ехал на капоте автомобиля ВАЗ 21080. В какой-то момент "шутник" не удержался и упал на проезжую часть дороги и получил телесные повреждения. Его бригада экстренной медицинской помощи с множественными переломами и травмами была госпитализирована в реанимационное отделение", — сообщили в полиции.

Правоохранители задержали 24-летнего водителя автомобиля. Ему инкриминируется статья 286-1 ч. 2 Уголовного кодекса.

Напомним, в Тернопольской области в полицию обратился возмущенный мужчина. Он объяснил, что заплатил за свидание с девушкой 85 тысяч грн, а она все проигнорировала и оказалась замужем.

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Дата публикации
Просмотры
660
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