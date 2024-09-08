В Тернопольской области мужчина с отсрочкой от мобилизации так хотел пойти в ВСУ, что разгромил ТЦК

В Тернопольской области мужчина с отсрочкой от мобилизации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил стеклопакет двери ТЦК, пытаясь присоединиться к ВСУ.

Об этом сообщила Группа коммуникаций Тернопольского ОТЦК и СП.

Сообщается, что событие произошло 07 сентября около 20 часов. Человек, находясь на территории ТЦК вместе с другими людьми, создал конфликтную ситуацию и попытался проникнуть внутрь административного помещения. Он разбил стеклопакет входной двери и получил порезы от стекла. Военные оказали первую медицинскую помощь, вызвали врачей и полицию. Полиция проводит проверку, по результатам которой будет определена правовая оценка и приняты соответствующие меры.

Напомним, нардеп объяснил, кого из мужчин могут принудительно доставить в ТЦК.

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