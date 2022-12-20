В Тернопольской области мужчина убил друга из-за татуировки

В г. Почаев Тернопольской области мужчина во время распития алкоголя убил своего друга. Ему не понравилась татуировка потерпевшего.

Об этом сообщает прокуратура Тернопольской области.

По данным следствия, в сентябре 2022 года мужчины распивали алкоголь. Тогда между друзьями произошел конфликт. Нападающему не понравилось то, что на теле потерпевшего есть татуировка в виде оружия. Поэтому он начал его оскорблять и избивать. От полученных травм потерпевший скончался.

Подозреваемый был задержан. Кремецкий районный суд Тернопольской области приговорил нападающего к 8 годам лишения свободы.

Напомним, в селе Павловка Одесской области 26-летний мужчина из-за 70 гривен жестоко убил 67-летнюю заместительницу директора школы. Подозреваемый залез в дом женщины, а когда та заметила его, он решил расправиться с жертвой.

Также в Киеве 31-летний мужчина убил и расчленил 34-летнего знакомого. В своем доме во время конфликта 2021 года злоумышленник нанес последнему более 30 ударов ножом в область головы, шеи, туловища и конечностей.

Читайте также: