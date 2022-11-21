В Тернопольской области мужчина убил родную мать, а сам повесился: в полиции шокировали подробностями

Мужчина после совершенного позвонил в полицию и сказал, что убил свою мать.

В Тернопольской области во время ссоры 56-летний мужчина убил свою 81-летнюю мать, после чего покончил с собой.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

56-летний житель одного из сел Скалатской громады позвонил по телефону в полицию и сообщил, что убил свою мать. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили заявителя повешенным на чердаке. Тело его матери с признаками насильственной смерти обнаружили в подсобном помещении.

"Родственники проживали вдвоем. 56-летний мужчина в последнее время злоупотреблял спиртным. В тот день конфликт между ними возник из-за того, что мать отказалась дать сыну деньги на спиртное. Во время ссоры мужчина схватил палку и несколько раз ударил женщину по голове. После этого облил бензином и поджег. Тело матери перетащил в погреб. После совершенного злоумышленник позвонил полицейским и сообщил, что совершил преступление. До приезда правоохранителей пошел на чердак и повесился", — рассказали в полиции.

Следователи открыли два уголовных производства по факту умышленного убийства (ч.1 ст.115 УКУ), одно из которых – с отметкой "самоубийство". Назначено проведение ряда экспертиз.

Ранее стало известно, что несовершеннолетняя ученица одной из гимназий Коростенского района приговорена к 13 годам лишения свободы за особо жестокое убийство одноклассника. Суд также присудил ей уплатить один миллион гривен причиненного морального ущерба.

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