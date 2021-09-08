В Тернопольской области мужчина угнал автомобиль, чтобы не идти пешком домой

В Тернопольской области мужчина угнал автомобиль, чтобы не идти пешком домой

Злоумышленник отверткой завел машину.

В селе Тростянец полиция задержала 39-летнего мужчину, который ночью похитил иномарку Mazda.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

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Сообщение к полицейским поступило от владельца транспортного средства. Мужчина заявил, что неизвестный похитил его автомобиль, припаркованный на обочине возле села.

Похищенное авто сотрудники патрульной полиции обнаружили на автодороге возле села Жовновка, однако водитель по требованию полицейских не остановился.

Автомобиль пришлось блокировать. Вора, с явными признаками алкогольного опьянения, правоохранители задержали. Свой поступок злоумышленник объяснил просто — не хотел ночью добираться домой пешком. Отверткой сумел завести машину.

Полиция начала расследование.

Напомним, в Киеве задержали дерзкого автовора, который под угрозой оружия завладел автомобилем.

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