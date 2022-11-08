В Тернопольской области мужчина во время сна упал с кровати в яму и погиб

В дом покойного проводили водоснабжение и вырыли яму в его комнате.
В одном из сел Теребовлянской громады Тернопольской области 43-летний мужчина во время сна упал с кровати в яму и погиб.
Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.
Брат покойного рассказал, что они проводили в дом водоснабжения. Для этого в комнате пострадавшего вырыли яму. Именно возле нее стояла кровать 43-летнего мужчины. Ночью он там заснул, а утром его тело обнаружили в яме. Вероятно, пострадавший ночью туда упал и не смог самостоятельно выбраться.
Медики установили, что мужчина умер из-за механической асфиксии. Полиция расследует происшествия трагедии.
Происшествия на Тернопольщине
В с. Большие Чернокинцы Колындянской территориальной громады Чертковского района Тернопольской области 5 сентября погибла женщина. Она сжигала сухую траву и сгорела заживо.
Также житель Мельницы-Подольской территориальной громады Тернопольской области до смерти избил резками знакомого. После того, как потерпевший потерял сознание, нападавший вызвал полицию и во всем признался.
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