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В Тернопольской области мужчина выманил у матери тяжелобольного воина ВСУ 70 тыс. грн: как действовала схема

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В Тернопольской области мужчина выманил у матери тяжелобольного воина ВСУ 70 тыс. грн: как действовала схема

В Тернопольской области обманули мать больного воина

Суд признал мужчину виновным.

В Тернопольской области "волонтер" выманил у матери тяжелобольного воина ВСУ почти 70 тыс. грн. Он обещал перевести ее сына из Харькова в Ивано-Франковск.

Об этом говорится в приговоре Гусятинского райсуда Тернопольской области.

По данным суда, в конце февраля 2023 года женщина познакомилась в соцсетях с мужчиной. Она рассказала, что ее сын-военный ВСУ тяжелоболен и находится в больнице из-за контузии. Его нужно было доставить в Ивано-Франковск.

Новый знакомый женщины представился волонтером и согласился помочь женщине. За это он в марте начал выманивать у нее деньги. В общей сложности потерпевшая отдала мошеннику 70 тыс. грн.

После того, как он получил деньги – перестал отвечать на звонки матери воина ВСУ. Тогда потерпевшая обратилась в полицию.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 190 УК Украины и приговорил его к 2 годам ограничения свободы. Суд заменил этот приговор на 1 год испытательного. В приговоре суда сказано, что гражданский иск не заявлялся.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений
Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Киеве поймали злоумышленника, который оказался одним из организаторов мошеннической схемы, по которой аферисты выманили 7,5 млн гривен у 49-летней переселенки из Донецкой области, матери погибшего военнослужащего.

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Дата публикации
Просмотры
336
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