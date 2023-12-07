В Тернопольской области мужчина выманил у матери тяжелобольного воина ВСУ 70 тыс. грн: как действовала схема

Суд признал мужчину виновным.
В Тернопольской области "волонтер" выманил у матери тяжелобольного воина ВСУ почти 70 тыс. грн. Он обещал перевести ее сына из Харькова в Ивано-Франковск.
Об этом говорится в приговоре Гусятинского райсуда Тернопольской области.
По данным суда, в конце февраля 2023 года женщина познакомилась в соцсетях с мужчиной. Она рассказала, что ее сын-военный ВСУ тяжелоболен и находится в больнице из-за контузии. Его нужно было доставить в Ивано-Франковск.
Новый знакомый женщины представился волонтером и согласился помочь женщине. За это он в марте начал выманивать у нее деньги. В общей сложности потерпевшая отдала мошеннику 70 тыс. грн.
После того, как он получил деньги – перестал отвечать на звонки матери воина ВСУ. Тогда потерпевшая обратилась в полицию.
Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 190 УК Украины и приговорил его к 2 годам ограничения свободы. Суд заменил этот приговор на 1 год испытательного. В приговоре суда сказано, что гражданский иск не заявлялся.
Напомним, в Киеве поймали злоумышленника, который оказался одним из организаторов мошеннической схемы, по которой аферисты выманили 7,5 млн гривен у 49-летней переселенки из Донецкой области, матери погибшего военнослужащего.
Читайте также:
- Афера на 2 млн долларов: в Украине ФЛП не поставил военным 600 дронов, за которые взял деньги
- Мошенники собирают средства якобы на ВСУ от имени главы Макаровской общины: что известно
- Деньги не доходят до раненых воинов: какие схемы придумывают мошенники в Украине и как не попасть на крючок