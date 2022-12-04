В Тернопольской области мужчина за общение с девушкой заплатил 165 тысяч грн: обещала интимные фото

В Тернопольской области мужчина познакомился в соцсети с девушкой, обещавшей ему интимные фото. За это он заплатил 165 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

По данным следствия, житель Подволочиской громады в соцсетях познакомился с девушкой. Она рассказала ему, что родом из Днепра и учится в одном из тернопольских университетов. Девушка предложила мужчине свои интимные фото. Затем они продолжили общение в Интернете. Девушка начала просить у мужчины деньги на лечение, аренду жилья и помощь матери. Хотя житель Тернопольщины никогда не видел новой знакомой, однако перечислил ей 165 тыс. грн за два месяца. Впоследствии его новая знакомая исчезла.

Обманутый мужчина обратился в полицию. Продолжается следствие.

Другие происшествия на Тернопольщине

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