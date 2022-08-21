В Тернопольской области мужчина занялся сексом с проституткой в древнем замке

В Теребовле Тернопольской области мужчина занялся сексом с проституткой на территории древнего замка.

Для того чтобы реализовать свои планы, мужчина попросил знакомого подыскать ему женщину, которая согласилась бы заняться с ней любовью за деньги.

Об этом говорится в приговоре Теребовлянского районного суда.

По данным следствия, подсудимый разыскал своему другу проститутку, которая за деньги согласилась заняться с ним сексом. Для этого он обратился к своей знакомой, предоставляющей сексуальные услуги за деньги. Парочка встретилась на территории Теребовлянского замка, где занялась сексом. За это мужчина заплатил ей 250 грн, а подыскавшему женщину — 100 грн.

Мужчину судили по ч.2 ст. 302 УК Украины — сводничество для разврата, совершенное с целью наживы. Суд признал подсудимого виновным и приговорил к одному году испытательного срока. Какое наказание ожидает парочку – в приговоре не указано.

Напомним, в ночном клубе Крыма пара прямо на столе занялась сексом.

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