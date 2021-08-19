В Тернопольской области мужчина жестоко убил щенка и завесил его вверх лапками: полиция отреагировала не сразу

В Тернопольской области мужчина жестоко убил щенка и завесил его вверх лапками: полиция отреагировала не сразу

Из-за бездействия полиции и органов местной власти зоозащитники 5 сентября выйдут на Всеукраинский марш за животных.

В г. Лановцы Тернопольской области мужчина жестоко избил щенка, завесил его вверх лапками и недвижимого, но еще живого, носил по улице. За всем этим наблюдали дети.

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Об этом сообщили в UAnimals.

По данным активистов, очевидцы на место происшествия вызвали полицию. Однако правоохранители заявили, что если нет владельца животного — значит ни у кого претензий нет. Зоозащитники же отмечают, что закон одинаково защищает, как домашних так и бездомных животных.

Тогда очевидцы позвонили волонтерам с тернопольской зоозащитной организации "Ноев ковчег". Те еще раз написали заявление в полицию и отвезли щенка в ветеринарную клинику, однако животное умерло. Впоследствии животное отвезли и на вскрытие.

"В заключении вскрытия подтвержден факт сильного кровотечения и повреждения внутренних органов бедного животного в результате ударов тупым предметом. По факту жестокого обращения, повлекшее смерть животного, открыто уголовное производство", — сообщили в UAnimals.

Из-за бездействия полиции и органов местной власти зоозащитники 5 сентября выйдут на Всеукраинский марш за животных. Также они призвали Нацполицию Тернопольской области провести внутреннее расследование из-за некомпетентности их работника.

Напомним, в Киеве 42-летний мужчина выбросил из 7 этажа кошку с 4 ее котятами. Так он отомстил животному за то, что она его поцарапала. Люди, которые стали очевидцами события, вызвали полицию. Правоохранители разыскали подозреваемого, в содеянном он сознался.

Верховная Рада приняла закон, который защитит права животных. Именно поэтому можно будет забыть о фото с обезьянкой, ведь теперь будет запрещено не только издеваться над животными, но и использовать их для бизнеса.

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