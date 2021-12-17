Мошенничали с трудоустройством медиков: в Тернопольской области на 3 млн грн оштрафовали клинику

Клиника официально не трудоустраивала своих работников.
В Тернопольской области на 3 млн грн оштрафовали клинику, которая официально не трудоустроила 24 медиков. С ними были заключены только гражданско-правовые соглашения взамен трудовых.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по труду.
Управление Гоструда в 2019 году провело внеплановую проверку одной из клиник. Инспекторы установили, что с 24 медицинскими работниками вместо официальных трудовых договоров оформили только гражданско-правовые. Поэтому на предприятие был наложен штраф в размере 3 млн грн.
Медицинское учреждение не согласилось с решением Гоструда и обжаловало его в судах разных инстанций.
"В итоге рассмотрения этого дела судами разных инстанций, Верховный суд принял окончательное решение, не подлежащее обжалованию, о правомерности постановления Управления Гоструда о наложении на работодателя более 3 млн грн штрафа", — говорится в сообщении.
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