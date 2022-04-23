В Тернопольской области на Пасху отменили ночные литургии: действует комендатский час

Война в Украине внесла свои коррективы в праздник Пасхи, ведь во многих регионах страны традиционные ночные богослужения решили отменить.

В храмах Православной церкви Украины в Тернопольской области пасхальные богослужения пройдут в воскресенье утром, 24 апреля. Традиционные ночные литургии проводить не будут.

Об этом сообщил руководитель Тернопольской ОГА Владимир Труш.

В Тернополе освящать пасхи решили в субботу, 23 апреля, с 12:00 до 20:00. В храмах УГКЦ области каждый приход будет индивидуально решать, когда освящать пасхальные корзины и проводить праздничные литургии. Впрочем, делать это следует с учетом комендантского часа. Она в области действует с 23:00 до 05:00.

В ОГА сообщают, что патрули будут максимально приближены к храмам, в которых будут совершаться богослужения. Да, до

охраны общественного правопорядка во время пасхальных богослужений будут привлечены полицейские, члены добровольческих формирований, военнослужащие и сотрудники подразделений особого назначения. Всего около 700 человек.

Напомним, уже третий год христиане восточного и западного обрядов не могут полноценно освятить пасхальные корзины в церквях. Предыдущие годы из-за ограничений, связанных с ковригом, в этом году из-за войны. Стоит ли идти в церковь в этом году, как будут проходить богослужения, какой погода будет на Пасху – в материале ТСН.ua.

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