В Тернопольской области нашли клад возрастом 4 тысяч лет (фото)

В Чортковской громаде Тернопольской области местный житель обнаружил коллекцию из 17 бронзовых браслетов. Наряду с браслетами также нашли медный топор. Возраст артефактов оценивается примерно в четыре тысячи лет.

Об этом сообщил Чортковский городской совет на странице Facebook.

Представители и археологи музея посетили Чортков, чтобы осмотреть находку. По словам археологов, схожие браслеты и топоры раньше находили в разных регионах Украины, но такое количество ценных вещей, обнаруженных в одном месте, беспрецедентно.

Найденные браслеты

Специалисты тщательно задокументировали место находки и провели необходимые процедуры для сохранения археологического контекста артефактов.

Сотрудники Национального музея истории Украины отметили, что эта находка станет ценным дополнением к их коллекции и будет выставлена в Киеве во время предстоящей археологической выставки в середине августа, посвященной Дню археолога.

Напомним, в Запорожье в Национальном заповеднике "Хортица" обнаружили дубовую долбанную лодку, возраст которой может достигать более 1000 лет.

Читайте также: