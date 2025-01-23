В Тернопольской области нашли семью с 5 детьми, которая жила в халабуде

В Тернопольской области в посадке полицейские и социальные службы обнаружили семью с 5 детьми, которая проживала в посадке в халабуде.

Об этом в своем сообщении в соцсети написала начальница отдела по связям с общественностью управления Патрульной полиции области Олеся Мялковская.

Импровизированный дом был сделан из взбитых гвоздями нескольких палок и обтянутых аграрной пленкой.

В ней обнаружили семью с 5 детьми (возраст от 4 до 9 лет), которые спали прямо на земле, постелив засаленный матрас поверх такого же грязного коврика.

"Особа, которая называет себя мамой, нервно начала выкуривать сигарету за сигаретой тихо в сторонке (при этом из еды было ничего", — говорится в сообщении пресс-секретаря полиции.

"Можно еще долго писать и рассказывать. Но я о том, что их видело огромное количество людей, которые ежедневно проходили мимо и оставались в стороне от этого, даже не сделав маленького анонимного телефонного звонка. Эй, не стыдно? И потом будете рассказывать, что государство ничего не делает?!", — говорится в сообщении.

Позже благодаря усилиям полицейских, социальных служб и больницы дети были омыты, осмотрены, накормлены и в дальнейшем будут пролечены.

Читайте также: