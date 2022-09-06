В Тернопольской области нашли тело женщины, которая погибла во время сжигания сухой травы

В с. Большие Чернокинцы Колындянской территориальной громады Чертковского района Тернопольской области в понедельник, 5 сентября, погибла женщина.
Потерпевшая сжигала сухую траву и мусор и сгорела заживо.
Об этом сообщили в ГСЧС Тернопольской области.
Известно, что женщина на территории своего приусадебного участка сжигала сухую траву и мусор. Вероятно, огонь перекинулся на пострадавшую, из-за чего она погибла.
Личность покойной установили – это местная жительница 1943 года рождения.
"Огнем уничтожена одежда погибшей и сухая растительность на площади 20 м кв. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Пожар самоликвидировался, пожарно-спасательные подразделения для тушения пожара не вызывались", — говорится в сообщении.
Напомним, на Днепропетровщине ребенок впал в кому после падения с лестницы.
Читайте также:
- Ночью заморозки, днем до 19° тепла: прогноз погоды в Украине на среду, 7 сентября
- Лауреатом премии в области СМИ "M100 Media Award" в этом году стал весь украинский народ
- В Украине могут освободить от мобилизации тренеров и воспитателей детских садов