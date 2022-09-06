В Тернопольской области нашли тело женщины, которая погибла во время сжигания сухой травы

В с. Большие Чернокинцы Колындянской территориальной громады Чертковского района Тернопольской области в понедельник, 5 сентября, погибла женщина.

Потерпевшая сжигала сухую траву и мусор и сгорела заживо.

Об этом сообщили в ГСЧС Тернопольской области.

Известно, что женщина на территории своего приусадебного участка сжигала сухую траву и мусор. Вероятно, огонь перекинулся на пострадавшую, из-за чего она погибла.

Личность покойной установили – это местная жительница 1943 года рождения.

"Огнем уничтожена одежда погибшей и сухая растительность на площади 20 м кв. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Пожар самоликвидировался, пожарно-спасательные подразделения для тушения пожара не вызывались", — говорится в сообщении.

Напомним, на Днепропетровщине ребенок впал в кому после падения с лестницы.

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