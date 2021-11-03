В Тернопольской области оштрафовали мужчину, потому что его сын пошел в школу во время карантина

В Тернопольской области оштрафовали мужчину, потому что его сын пошел в школу во время карантина

Мужчина вместе с членами семьи должны отбыть 14-дневную самоизоляцию, но его сын пошел в школу.

В Тернопольской области суд назначил наказание для мужчины, который отправил сына, нарушив правила самоизоляции.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Инцидент произошел в сентябре в селе Кальное на Зборовщине Тернопольской области.

У отца ученика подтвердили COVID-19, после чего семейный врач сообщила, что мужчина вместе с членами семьи должны отбыть 14-дневную самоизоляцию. Впрочем, уже через два дня после этого сын пошел в школу.

"Мужчина ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по воспитанию, в результате чего сын, на самоизоляции, пришел в школу, чем совершил административное правонарушение", — говорится в постановлении суда.

Девятиклассник должен был уплатить за нарушение самоизоляции от 1700 до 3400 гривен штрафа. Но поскольку он не достиг возраста, с которого наступает административная ответственность, наказать решили отца.

Суд признал мужчину виновным в невыполнении родительских обязанностей и назначил ему 850 гривен штрафа – минимальная сумма, предусмотренная этой статьей. Кроме того, отец должен оплатить еще 454 грн судебного сбора.

Напомним, что за подделку и использование COVID-документов полицейские открыли уже более тысячи уголовных производств.

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