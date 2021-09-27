В Тернопольской области осудили мужчину, который в центре города за 50 грн продал знакомому диск с порно

В Тернопольской области осудили мужчину, который в центре города за 50 грн продал знакомому диск с порно

За экспертизу дисков мужчина заплатит 1144 грн.

В г. Лановцы Тернопольской области осудили мужчину, который в центре города продал знакомому диск с порно -видео.

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Об этом говорится в решении Лановецкого районного суда.

Как отмечается, мужчина был приговорен к 80 часам общественных работ, однако он игнорировал решение суда и в свои квартире хранил 5 дисков с видео порнографического содержания.

Также мужчина в центре города за 50 грн продал один из этих дисков знакомому. Из-за этого ему инкриминировали ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов.

В суде мужчина свою вину признал и раскаялся. Он заявил, что в своей квартире случайно нашел диски с порно, а общественные работы он уже отработал.

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.301 и ч.2 ст.389 УК Украины. Его приговорили к 2 годам ограничения свободы с испытательным сроком — 1 год. Также мужчина должен заплатить 1144 гривны 15 копеек за "проведение искусствоведческой экспертизы".

Напомним, в Кременчуге осудили мужчину, который вместе с женой снимали порно.

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