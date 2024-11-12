В Тернопольской области от отравления бледной поганкой умер ребенок.

Об этом сообщили в полиции региона.

"На спецлинию полиции из больницы "Охматдет" поступило сообщение о смерти 13-летней девочки. Врачи не смогли спасти жизнь пациентки, которая поступила к ним 30 октября в тяжелом состоянии после отравления грибами", – говорится в сообщении.

Напомним, во львовской детской больнице скончалась 2-летняя девочка из многодетной семьи из Копычинцев Чертковского района Тернопольской области. Она нуждалась в трансплантации печени из-за отравления грибами, которым отравилась ее семья.

Читайте также: