В Тернопольской области отец изнасиловал 16-летнюю дочь

В одном из сел Чортковского района Тернопольской области 47-летний мужчина изнасиловал свою 16-летнюю дочь. Его уже задержали.

Об этом сообщили в прокуратуре Тернопольской области.

По данным следствия, 11 июля мужчина в своем доме в одном из сел Чортковского района набросился на свою 16-летнюю дочь. Девушка пыталась сопротивляться, однако отец повалил ее и изнасиловал.

После сексуального насилия потерпевшая обо всем рассказала сестре и обратилась в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого.

Мужчину задержали и отправили под стражу. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 152 УК Украины. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Хмельницком 21-летний мужчина изнасиловал и убил 16-летнюю школьницу. Мужчина набросился на девушку, потому что она отказалась с ним знакомиться. За это его приговорили к 14 годам лишения свободы.

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