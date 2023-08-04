В Тернопольской области перекроют движение частью международной трассы: что произошло

С 7 августа из-за ремонта моста на Тернопольщине будет закрыт проезд по участку международной трассы М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская. Сколько будут продолжаться работы – не сообщается.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Тернопольской области.

"Внимание: из-за ремонта моста закрываем проезд по участку трассы М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская", — говорится в сообщении.

Отмечается, что будет запрещено движение всех видов транспорта по мосту через реку Стрипа на обходе города Зборов (км 31+986). Стартует ремонт аварийного искусственного сооружения.

Рядом с мостом построена временная объездная дорога, которая способна выдержать как легковые авто, так и грузовики. Движение по ней будет осуществляться в две стороны.

Как сообщалось, в Днепропетровской области на 45 дней перекроют важную трассу от 3 августа. Речь идет об автодорогах Т-04-32 Божедаровка – Малософиевка – Никополь. Дорожники приступают к ремонту моста через р. Базавлук. Отмечается, что движение по мосту будет запрещено. Объездной путь направлен через город Днепр.

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