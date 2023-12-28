В Тернопольской области переселенец отказался от мобилизации, потому что его отец живет в оккупации

На суде мужчина объяснил, что не хочет служить, потому что его отец в оккупации.

В Тернопольской области к 3 годам лишения свободы приговорили переселенца из Запорожской области, который получил повестку, но отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Теребовлянского районного суда Тернопольской области.

По данным суда, переселенец из Запорожской области в мае 2023 прошел ВВК, которая признала его годным к службе в армии. Он получил повестку и должен был 6 июня прийти в военкомат, однако уклонился.

На суде мужчина подтвердил, что был пригоден к службе в ВСУ и получил повестку, однако не пришел в военкомат на указанное время. Свой поступок он объяснил личными соображениями, "связанными с безопасностью его отца, оставшегося проживать на оккупированной территории в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины".

Суд признал мужчину виновным по ст.336 УК Украины и приговорил его к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, на Волыни мужчина отказался от мобилизации, потому что "не имел денег на проезд".

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