В Тернопольской области перевернулся грузовик с двумя сотнями свиней: фото, видео

В аварии погибли несколько животных.

В Тернопольской области в понедельник, 31 января, на объездной Кременца перевернулся грузовик с примерно двумя сотнями свиней в кузове.

Об этом со ссылкой на местный отдел полиции сообщает "Терміново".

Отмечается, что водитель транспортного средства, не учтя дорожную ситуацию, не справился с управлением, в результате чего грузовик съехал в кювет.

По предварительным данным, мужчина не пострадал. В то же время, как пишет "МедиаТОР", в аварии погибли несколько животных.

Между тем местные отмечают, что ДТП на указанном участке дороги произошло после смены разметки.

"Было ожидаемо. После того, как сняли знак "СТОП" со стороны объездной, дальнобойщики входят в поворот с такой скоростью, что, уезжая из города по своей линии, невольно прижимаешься к обочине, чтобы тебя не тронули", — рассказал Георгий Прокопчук.

Наслідки сьогоднішнього ДТП на об'їзній поблизу цукрового. Відео: Саша Якимович Опубліковано Типовий Кременець Понеділок, 31 січня 2022 р.

У Кременці перекинулась вантажівка з живими свиньми. Як розповідають очевидці у кузові було близько 200 тварин. Кілька - загинули. Опубліковано МедіаТОР Понеділок, 31 січня 2022 р.

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