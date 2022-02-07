В Тернопольской области под суд отправили студентку, которая выпивала в общежитии

В Тернопольской области под суд отправили студентку, которая выпивала в общежитии

Девушка употребляла спиртное в местном техническом училище, где это было запрещено законом.

В Чорткове Тернопольской области осудили студентку училища, которая любила выпивать в общежитии.

Об этом пишет местное издание "Тернопольские события".

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Как стало известно, Чертковский районный суд предупредил студентку о последствиях из-за того, что она в ноябре прошлого года попалась за тем, что выпивала в общежитии. Девушка употребляла спиртное в местном техническом училище, где это запрещено законом.

На судебные разбирательства студентка на явилась. Однако коллегия судей все же выписала ей предупреждение.

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