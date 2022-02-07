В Тернопольской области под суд отправили студентку, которая выпивала в общежитии

Девушка употребляла спиртное в местном техническом училище, где это было запрещено законом.
В Чорткове Тернопольской области осудили студентку училища, которая любила выпивать в общежитии.
Об этом пишет местное издание "Тернопольские события".
Как стало известно, Чертковский районный суд предупредил студентку о последствиях из-за того, что она в ноябре прошлого года попалась за тем, что выпивала в общежитии. Девушка употребляла спиртное в местном техническом училище, где это запрещено законом.
На судебные разбирательства студентка на явилась. Однако коллегия судей все же выписала ей предупреждение.
Читайте также:
- В Тернопольской области судили многодетную мать, дочь которой отравилась алкоголем и попала в больницу.
- "Ты что дверью хлопаешь, с*ка?": в Запорожье таксист жестоко избил пассажиров, сделавших ему замечание.
- В Одессе мужчина изнасиловал на детской площадке девушку с ДЦП.