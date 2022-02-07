Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Тернопольской области под суд отправили студентку, которая выпивала в общежитии

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Тернопольской области под суд отправили студентку, которая выпивала в общежитии

Девушка употребляла спиртное в местном техническом училище, где это было запрещено законом.

В Чорткове Тернопольской области осудили студентку училища, которая любила выпивать в общежитии.

Об этом пишет местное издание "Тернопольские события".

Как стало известно, Чертковский районный суд предупредил студентку о последствиях из-за того, что она в ноябре прошлого года попалась за тем, что выпивала в общежитии. Девушка употребляла спиртное в местном техническом училище, где это запрещено законом.

На судебные разбирательства студентка на явилась. Однако коллегия судей все же выписала ей предупреждение.

Читайте также:

Под Кабмином протестуют студенты киевских вузов | Новости Украины

Под Кабмином протестуют студенты киевских вузов | Новости Украины
Следующая публикация