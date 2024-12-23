В Тернопольской области подростки украли катафалк с территории церкви

Подростки украли катафалк из гаража на церковном подворье, но заглохли в поле.

В Тернопольской области трое несовершеннолетних угнали из церковного подворья авто "УАЗ 3303", которое использовалось как катафалк.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел в Кременецком районе. Об исчезновении авто сообщил церковный староста села Старый Алексенец. Утром, придя в храм, он обнаружил открытые ворота и исчезновение машины.

На месте полицейские установили, что неизвестные сломали навесной замок. А впоследствии нашли и само авто – в неисправном состоянии в поле за селом.

Как оказалось, машину украли трое несовершеннолетних подростков в возрасте 15, 16 и 17 лет. Ранее ни один из них не попадал в поле зрения правоохранителей.

Мотивы своего поступка ребята объяснить не смогли. Как выяснилось, ночью они сорвали замок на гаражной двери, нашли ключи от автомобиля, завели его и уехали. Далеко заехать не смогли, потому что машина сломалась.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Подросткам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области двух девушек 15 и 16 лет разоблачили в поджоге военных автомобилей.

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