В Тернопольской области подросток вылез на памятник погибшему майдановцу: как его наказали
В Тернопольской области выписали штраф матери подростка, проявившего неуважение к памятнику.
Суд в Тернопольской области назначил штраф в размере 850 гривен матери несовершеннолетнего парня, который вылез на памятник Герою Небесной Сотни Александру Капиносу и сфотографировался там. Соответствующее решение вынес Кременецкий районный суд 28 июля.
Об этом говорится в постановлении Кременецкого районного суда.
Событие произошло в селе Дунаев, где подросток сфотографировался на монументе и опубликовал фото в соцсетях с треком «Гангстер». Его поступок вызвал возмущение местных жителей и особенно сестры погибшего, Натальи Капинос. Она назвала этот поступок «плевком в сторону всех Героев Небесной сотни».
Поскольку подростку еще не исполнилось 16 лет, административный протокол за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка (ч. 3 ст. 184 КУоАП) составили его мать. В суде женщина признала свою вину, раскаялась и пообещала, что подобное больше не повторится. Кроме штрафа, она также должна оплатить 605 гривен судебного сбора.
Александр Капинос, в честь которого установлен памятник, был уроженцем села Дунаев. Он погиб 19 февраля 2014 года от тяжелого ранения в голову, полученного в ходе штурма Майдана. Памятник герою установили в родном селе в 2014 году.
Ранее сообщалось, что 12 июля в центре села Дунаев Кременецкой общины подросток взобрался на памятник Герою Небесной сотни, а фото обнародовал в сети. Личность нарушителя быстро установили — им оказался местный 16-летний юноша. В настоящее время правоохранители рассматривают вопрос об административной ответственности.