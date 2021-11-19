В Тернопольской области поезд переехал 37-летнего мужчину, который спал на путях: он потерял ноги

В Тернопольской области поезд переехал 37-летнего мужчину, который спал на путях: он потерял ноги

Потерпевшего госпитализировали.

В селе Мусоровцы Збаражской ТГ Тернопольской области 18 ноября поезд наехал на 37-летнего мужчину, который спал на путях. Пострадавшему из-за этого ампутировало обе ноги.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

ДТП произошло в 16:00. Машинист грузового поезда сообщил, что мужчина находился на путях, ему не хватило несколько метров, чтобы затормозить.

Соседи пострадавшего мужчины рассказали, что он злоупотреблял алкоголем. В полиции по этому факту открыли производство по статье 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) Уголовного кодекса. Продолжается следствие.

Генеральный директор Центра ЭМД Тернопольщины Михаил Джус сообщил, что мужчина спал на путях.

"С травматической ампутацией обеих нижних конечностей, в состоянии травматического и гиповолемического шока пострадавший, после оказанной медицинской помощи, госпитализирован в Збаражскую райбольницу", — сообщил Михаил Джус.

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