В Тернопольской области погиб 16-летний парень: его друга и сестру спас прохожий

Молодые люди отдыхали на берегу Днестра.
Вблизи села Зозулинцы Залещицкой территориальной громады Чортковского района 17 июля во время отдыха на реке Днестр утонул 16-летний парень. Его друга и сестру спас случайный прохожий.
Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.
По данным следствия, трагедия произошла вблизи села Зозулинцы Залещицкой территориальной громады Чортковского района. Там 16-летний парень, его 19-летний друг и 18-летняя сестра отдыхали на берегу Днестра. Компания решила искупаться в реке. Вдруг трое молодых людей начали тонуть. Это заметил местный житель, бросившийся спасать людей. Ему удалось вытащить из воды 18-летнюю девушку и 19-летнего парня. 16-летний подросток утонул.
В настоящее время спасатели и водолазы ищут тело погибшего парня. Полиция установит причины трагедии.
Напомним, 12 июля на популярном курортном городке Яремче в реке Прут утонул мужчина. Его тело извлекли из воды спасатели.
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