В Тернопольской области полиция помогла разыскать корову. К ним с этой просьбой обратился староста села Скоморохи Бучацкой громады.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

По данным полиции, к ним обратился староста села Скоморохи Бучацкой громады. Он сообщил, что корова потерялась в поле подсолнечника. Владелец пытался самостоятельно разыскать скот, однако ему это не удалось. Поэтому полиция привлекла специальную технику, не уточнив, какую именно.

"Высокая растительность и большая площадь насаждения помешала узнать, в какую сторону направилось животное, поэтому найти его самостоятельно хозяину не удалось. С помощью спецтехники правоохранители обнаружили корову и направили к ней людей. Ее вернули домой", — говорится в сообщении.

Старость села и владелец коровы поблагодарили полицию за помощь.

Напомним, в Киеве директор детско-юношеской спортивной школы с помощью директора подрядного предприятия растратил деньги из госбюджета во время капитального ремонта здания.

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