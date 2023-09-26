В Тернопольской области полиция перекопала женщине хозяйство, ища ее сокровища: фото

В Тернопольской области полиция перекопала женщине хозяйство, поскольку она забыла, где в первые дни войны закопала ювелирные изделия и обвиняла своего соседа в краже.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

К правоохранителям обратилась жительница Козовской громады. Она заявила, что в начале войны зарыла на территории своего хозяйства все ювелирные изделия и деньги. Через полтора года женщина вернулась в свое село и не нашла сокровищ. Она обвинила своего соседа в воровстве ювелирных изделий и средств, поскольку у него был металлоискатель. Мужчина же все возражал.

В Тернопольской области женщина забыла, где спрятала деньги и украшения / Фото: ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

Правоохранители прибыли на место жительства женщины. Они снова перекопали ее хозяйство и нашли клады.

"В ходе расследования оперативники решили еще раз проверить территорию, перерыв ее. И это дало результат — полицейские нашли все скрытые банки с деньгами и драгоценностями. Как выяснилось, женщина, закапывая сбережения, не запомнила точное место. Следственные уголовное производство закрыли", – говорится в сообщении.

Полиция разыскала сокровища женщины / Фото: ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

В Тернопольской области женщина во время войны закопала деньги и украшения и забыла где / Фото: ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

Напомним, в Тернополе мужчина четыре месяца питался в ресторанах и не платил за заказ. Он придумал хитрую схему, как этого не делать.

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