В Тернопольской области полиция перекопала женщине участок, ища "сокровища": фото

Правоохранители помогли женщине найти деньги.
В Тернопольской области полиция перерыла женщине немалый участок, чтобы найти деньги, которые она потеряла.
Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.
В полицию обратилась 69-летняя жительница одного из сел Кременецкого района, которая сообщила, что у нее пропало 27 тыс. грн.
Жительница Тернопольщины заявляла, что деньги у нее мог украсть кто-нибудь из соседей. Полиция опросила тех, кого она подозревала. Тогда правоохранители начали расспрашивать женщину, не спрятала ли она деньги и не забыла об этом.
"Пенсионерка стала вспоминать места тайника: то в саду, то возле погреба. Словом, полицейские перекопали немалый участок, но не зря. Запханные в стеклянную банку банкноты таки нашли и вернули владелице", — говорится в сообщении.
Напомним, в Тернопольской области девушка нашла работу, где нужно смотреть фильмы, но все закончилось криминалом.
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