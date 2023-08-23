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В Тернопольской области посреди улицы от удара током погиб 13-летний парень: подробности трагедии

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1983
Время на прочтение
1 мин
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В Тернопольской области посреди улицы от удара током погиб 13-летний парень: подробности трагедии

В Тернопольской области от удара током погиб мальчик / Фото: ТСН.ua

Полиция расследует причины трагедии.

В Бучаче Тернопольской области от удара электрическим током погиб погиб 13-летний мальчик.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Трагедия произошла в городе Бучач Тернопольской области по улице Галицкой. У недействующего помещения магазина электрический ток ударил 13-летнего мальчика. Полиция на месте трагедии обнаружила находящийся под напряжением кабель.

Медики госпитализировали ребенка и пытались спасти, однако парень скончался.

Полиция установила, что помещение, возле которого произошла трагедия, принадлежит двум местным жителям.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Винницкой области в ДТП погибли 12 человек, — это две семьи с детьми и их близкие. В тот день все праздновали день рождения 2-летнего мальчика.

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Дата публикации
Просмотры
1983
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