В Тернопольской области посреди улицы от удара током погиб 13-летний парень: подробности трагедии

Полиция расследует причины трагедии.
В Бучаче Тернопольской области от удара электрическим током погиб погиб 13-летний мальчик.
Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.
Трагедия произошла в городе Бучач Тернопольской области по улице Галицкой. У недействующего помещения магазина электрический ток ударил 13-летнего мальчика. Полиция на месте трагедии обнаружила находящийся под напряжением кабель.
Медики госпитализировали ребенка и пытались спасти, однако парень скончался.
Полиция установила, что помещение, возле которого произошла трагедия, принадлежит двум местным жителям.
Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Винницкой области в ДТП погибли 12 человек, — это две семьи с детьми и их близкие. В тот день все праздновали день рождения 2-летнего мальчика.
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