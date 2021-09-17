В Тернопольской области поймали нелегалов из Китая, работавших на местном предприятии: видео

В Тернопольской области поймали нелегалов из Китая, работавших на местном предприятии: видео

Сейчас правоохранители решают, возвращать ли иностранцев на родину.

Четверо граждан Китая работали на одном из производств неподалеку Збаража Тернопольской области. Двое из них имели проблемы с документами: один мужчина нарушил срок пребывания в Украине, другой — не имел разрешения на трудоустройство.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Тернопольщины.

В отношении нарушителей правоохранители составили админпротоколы по ч. 1 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины). Также решается вопрос о принудительном возвращении их на родину.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

Кроме этого, к административной соответствии за нарушение правил трудоустройства иностранцев привлекли и директора предприятия.

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