В Тернопольской области поймали нелегалов из Китая, работавших на местном предприятии: видео

Сейчас правоохранители решают, возвращать ли иностранцев на родину.
Четверо граждан Китая работали на одном из производств неподалеку Збаража Тернопольской области. Двое из них имели проблемы с документами: один мужчина нарушил срок пребывания в Украине, другой — не имел разрешения на трудоустройство.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Тернопольщины.
В отношении нарушителей правоохранители составили админпротоколы по ч. 1 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины). Также решается вопрос о принудительном возвращении их на родину.
Кроме этого, к административной соответствии за нарушение правил трудоустройства иностранцев привлекли и директора предприятия.