В Тернопольской области пожизненно осужденный женился в колонии

В учреждении состоялась церемония регистрации брака осужденного к пожизненному лишению свободы.

В Черткове Тернопольской области в колонии сыграли свадьбу. Женился мужчина, приговоренный к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщают на странице Чертковского УОН № 26.

На днях в учреждении состоялась церемония регистрации брака осужденного к пожизненному лишению свободы. Пару расписали и обвенчали в исправительном учреждении.

"И в зоне лишения свободы продолжается жизнь не только с различными печалями, но и маленькими радостями. Нередко и за тюремной решеткой люди соединяют свои судьбы. Пусть они пройдут и преодолеют все испытания ради счастливого будущего. С Божьей помощью можно все исправить, главное — сохранить веру, надежду и любовь", — говорится в публикации исправительного учреждения.

Напомним, что во Львове в СИЗО, на улице Городецкой, отпраздновали двойную свадьбу. Один из невест пожизненно заключенный, другой еще ожидает приговор

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