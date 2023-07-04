В Тернопольской области приговорили к 5 годам заключения коллаборанта из УПЦ МП

В Тернопольской области приговорили к 5 годам за решеткой послушника Почаевской Успенской лавры, который оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

"На основе доказательной базы, которую собрала Служба безопасности, приговорен послушник. До начала полномасштабного вторжения России он работал в хозяйственном дворе религиозного учреждения и скрывал свои прокремлевские взгляды. Впрочем, после 24 февраля 2022 года фигурант начал активно распространять нарративы российской пропаганды в запрещенных соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте"", — говорится в сообщении.

В соцсетях злоумышленник восхвалял высшее военно-политическое руководство России и дискредитировал украинских защитников. Во время обыска в келье послушника правоохранители обнаружили мобильные телефоны, которые он использовал для публикации запрещенного контента.

Суд признал его виновным в нарушениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников), ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Послушнику назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества, лишив его права в течение 15 лет занимать должности в украинских правоохранительных органах, органах государственной власти, органах местного самоуправления и в органах, оказывающих публичные услуги.

Ранее мы сообщали, что в УПЦ МП заявили, что не покинут Киево-Печерскую лавру. В юридическом отделе церкви Московского патриархата заявили, что требования Национального заповедника Киево-Печерская лавра не отвечают украинскому законодательству.