В Тернопольской области произошел конфликт между военными и гражданскими: в ТЦК заявили о проверке

В Тернопольской области произошел конфликт между лицами в военной форме и гражданскими гражданами. Видео инцидента появилось в социальных сетях и интернет-изданиях.

В Тернопольском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили, что информацию приняли во внимание и инициировали проверку.

«По данному факту будет проведена всесторонняя проверка с целью установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к инциденту. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям каждого из участников и принято решение в рамках действующего законодательства», — говорится в сообщении.

В то же время в ТЦК подчеркнули, что умышленное препятствование проведению мероприятий по мобилизации, в частности путем давления или вмешательства в исполнение служебных обязанностей уполномоченными лицами, является нарушением законодательства и влечет ответственность.

Также в центре напомнили, что во время военного положения законодательство не предусматривает «абсолютные исключения» в отношении категорий лиц, которые не могут быть мобилизованы. Определяющими наличие отсрочки, бронирования или исключения из военного учета.

В ТЦК призвали граждан воздерживаться от эмоциональных оценок и сохранять взаимное уважение.

Напомним, в ранее пригороде Львова произошла стрельба. В поселке Рудно неизвестный совершил нападение на военнослужащих. По информации правоохранителей, в результате происшествия никто не пострадал, микроавтобус военнослужащих РТЦК, осуществлявших мероприятия по оповещению, получил технические повреждения.