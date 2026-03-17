В Тернопольской области произошел обвал грунта: погиб мужчина, под завалами оказались спасатели

Из-за обрушения почвы погиб человек в Тернопольской области.

Катерина Сердюк
Обрушение почвы

В Тернопольской области произошел двойной обвал грунта. Погиб мужчина, а спасатели оказались под завалами.

Об этом сообщает ГСЧС .

Что известно о трагедии

Как стало известно, мужчина совершал земляные работы в траншее глубиной около 4 метров. В этот момент произошел обрушение почвы. Мужчину полностью засыпало землей.

«Во время спасательных работ произошел повторный обвал, в результате чего троих спасателей также засыпало. Их вызволили из-под завала и передали работникам «скорой», — говорится в сообщении.

В ГСЧС констатировали, что, к сожалению, мужчину спасти не удалось. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Киеве у входа на станцию метро «Теремки» обрушилась часть потолка. Скорее всего, упала секция. По данным местных властей, обошлось без пострадавших.

