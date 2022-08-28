В Тернопольской области произошла авария на железной дороге: некоторые поезда будут курсировать по-новому

Там с рельсов сошли грузовые вагоны, поэтому график курсирования пассажирских поездов будет изменен.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Как отмечается, изменения будут касаться пригородных поездов: рейсы №6207/6208 будут следовать в/из Максимовки вместо Подволочиска.

Также другие пассажирские поезда будут курсировать по-новому, что приведет к их опозданию, в частности, речь идет о:

№706 Перемышль — Киев (будет направляться через Здолбунов);

№120 Львов — Запорожье (разворачивается на Красное);

№55 Киев — Ясиня.

"Также на участке от Тернополя до Хмельницкого, Жмеринки, Винницы и Козятина движение на время восстановительных работ будет ограничено для всех поездов львовского направления. Если вы ждете своего рейса на одном из указанных вокзалов, внимательно слушайте объявление диктора: мы уже организовываем дополнительные электрички на участке Тернополь-Красное и рейкобусы Pesa из Хмельницкого в Шепетовку. Ряд вечерних поездов будет следовать маршрутом через Бердичев-Шепетовка-Здолбунов и задержится в пути", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты во время последней воздушной тревоги обстреляли Ровненскую область.

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