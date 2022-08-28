В Тернопольской области произошла авария на железной дороге: некоторые поезда будут курсировать по-новому

В Тернопольской области на участке Подволочиск — Максимовка 28 августа произошла авария на железной дороге.
Там с рельсов сошли грузовые вагоны, поэтому график курсирования пассажирских поездов будет изменен.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
Как отмечается, изменения будут касаться пригородных поездов: рейсы №6207/6208 будут следовать в/из Максимовки вместо Подволочиска.
Также другие пассажирские поезда будут курсировать по-новому, что приведет к их опозданию, в частности, речь идет о:
- №706 Перемышль — Киев (будет направляться через Здолбунов);
- №120 Львов — Запорожье (разворачивается на Красное);
- №55 Киев — Ясиня.
"Также на участке от Тернополя до Хмельницкого, Жмеринки, Винницы и Козятина движение на время восстановительных работ будет ограничено для всех поездов львовского направления. Если вы ждете своего рейса на одном из указанных вокзалов, внимательно слушайте объявление диктора: мы уже организовываем дополнительные электрички на участке Тернополь-Красное и рейкобусы Pesa из Хмельницкого в Шепетовку. Ряд вечерних поездов будет следовать маршрутом через Бердичев-Шепетовка-Здолбунов и задержится в пути", — говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты во время последней воздушной тревоги обстреляли Ровненскую область.
Читайте также:
- Оккупанты штурмуют ВСУ и несут значительные потери: Генштаб — о ситуации на фронте
- Вручили повестку, но не пришел: какое наказание грозит за неявку в военкомат
- Киев накрыл сильный дымовой занавес: что произошло в столице (фото, видео)