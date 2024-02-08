В Тернопольской области пропавшего 6-летнего мальчика обнаружили мертвым в реке

Ребенок исчез 7 февраля, его разыскивали до полуночи.
В селе Сковятин Борщевской громады Тернопольской области пропавшего 6-летнего мальчика обнаружили мертвым в реке.
Об этом сообщили на странице Нацполиции области в соцсети.
Полицейские устанавливают обстоятельства гибели ребенка.
Известно, что к полицейским обратилась мать мальчика. Женщина рассказала, что ее 6-летний сын Дмитрий Кулажко вышел из дома в 17:30 на улицу, но так и не вернулся.
К поисково-спасательной операции привлекли 10 спасателей и 2 единицы техники из Борщевского гарнизона ГСЧС. Также в поисках участвовало 42 полицейских и 7 единиц техники.
Правоохранители возбудили уголовное производство по ст. 115 УК Украины.
Напомним, в Кировоградской области утонули двое детей.
Читайте также: