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В Тернопольской области пропавшего 6-летнего мальчика обнаружили мертвым в реке

В Тернопольской области пропавшего 6-летнего мальчика обнаружили мертвым в реке

Правоохранители обнаружили тело 6-летнего мальчика, пропавшего из дома накануне / Фото: pixabay.com

Ребенок исчез 7 февраля, его разыскивали до полуночи.

В селе Сковятин Борщевской громады Тернопольской области пропавшего 6-летнего мальчика обнаружили мертвым в реке.

Об этом сообщили на странице Нацполиции области в соцсети.

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели ребенка.

Известно, что к полицейским обратилась мать мальчика. Женщина рассказала, что ее 6-летний сын Дмитрий Кулажко вышел из дома в 17:30 на улицу, но так и не вернулся.

К поисково-спасательной операции привлекли 10 спасателей и 2 единицы техники из Борщевского гарнизона ГСЧС. Также в поисках участвовало 42 полицейских и 7 единиц техники.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ст. 115 УК Украины.

Напомним, в Кировоградской области утонули двое детей.

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