В Тернопольской области работники ТЦК на улице остановили мужчину: он придумал, как избегать мобилизации

В Тернопольской области мужчина придумал, как избегать мобилизации. С этой целью он приобрел фальшивые документы о непригодности к военной службе и показывал их работникам ТЦК, однако все закончилось криминалом.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

По данным полиции, на одной из улиц Почаева Тернопольской области работники ТЦК остановили мужчину для проверки документов. Тот предоставил им справку об отсрочке и временном удостоверении, которое освобождает его от мобилизации. Однако военные заподозрили, что документы фальшивы и вызвали полицию.

"Справку и удостоверение изъяли и направили на экспертизу. Сомнения представителей ТЦК подтвердились — и справка, и удостоверения оказались поддельными. Когда к жителю Почаева пришли люди в форме, то он признался, что все купил", — говорится в сообщении.

Мужчине объявили подозрение в соответствии с частью 4 статьи 358 УК (использование заведомо подложного документа). Также ему будут инкриминировать статью 336 УКУ – уклонение от мобилизации. Продолжается следствие.

Напомним, Зеленский сделал новое заявление о мобилизации в Украине.

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