В Тернопольской области решили бороться с предпринимателями, повышающими цены на продукты

В Тернопольской области решили бороться с предпринимателями, повышающими цены на продукты

Продукты будут изыматься с точек продаж.

В Тернопольской области решили бороться с недобросовестными продавцами и магазинами.

Об этом рассказал глава ОГА Владимир Труш.

По его словам, товары из магазинов тех предпринимателей, которые поднимают цены на продукты или не принимают банковские карты, будут изымать. Все продукты будут передаваться на нужды территориальной обороны. Такое решение было принято 1 марта Штабом обороны.

Труш еще раз призвал спускаться в подвалы, когда будут раздаваться сирены.