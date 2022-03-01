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В Тернопольской области решили бороться с предпринимателями, повышающими цены на продукты

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Продукты будут изыматься с точек продаж.

В Тернопольской области решили бороться с недобросовестными продавцами и магазинами.

Об этом рассказал глава ОГА Владимир Труш.

По его словам, товары из магазинов тех предпринимателей, которые поднимают цены на продукты или не принимают банковские карты, будут изымать. Все продукты будут передаваться на нужды территориальной обороны. Такое решение было принято 1 марта Штабом обороны.

Труш еще раз призвал спускаться в подвалы, когда будут раздаваться сирены.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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