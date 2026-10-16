- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 256
- Время на прочтение
- 1 мин
В Тернопольской области россияне атаковали объект энергетики: что известно
На месте попадания в городе Кременец работают соответствующие службы, которые выясняют обстоятельства и последствия вражеской атаки.
Во время российского авиаудара в городе Кременец Тернопольской области раздались взрывы. Вражеский беспилотник поразил объект энергетической инфраструктуры. Информации о пострадавших пока нет.
Об этом сообщил начальник Тернопольской областной военной администрации Тарас Пастух на своём Telegram-канале.
«Продолжаются атаки на Тернопольскую область. На этот раз под прицелом оказался Кременецкий район. В городе слышались взрывы», — написал глава ОГА.
По его словам, на месте попадания работают соответствующие службы. Обстоятельства нападения и его последствия выясняются.
«Зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы. Информации о пострадавших пока не поступало», — сообщил Пастух.
Глава ОГА также призвал жителей области не распространять фотографии и видео с места происшествия, а также непроверенную информацию, чтобы не помогать российским военным.
Напомним, в течение 16 октября российская армия атаковала украинские города сотнями дронов, в том числе реактивных. По состоянию на 19:00 в воздушном пространстве Украины оставалось около 35 ударных беспилотников.
С утра 16 октября Россия наносит удары по Украине с помощью реактивных беспилотников, в частности по западным областям. Взрывы прогремели во Львове, Ровно, Луцке и Хмельницком.