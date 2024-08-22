В Тернопольской области сержант запаса написал заявление об отказе от мобилизации: чем это закончилось

На суде мужчина заявил, что не раскаивается в содеянном.

В Тернопольской области к 3 годам лишения свободы приговорили младшего сержанта запаса. Он получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Бучачского районного суда Тернопольской области.

По данным суда, младший сержант запаса в июне 2024 года прошел ВВК, которая сочла его годным к военной службе. Работники ТЦК пытались ему вручить повестку для отправки в учебный центр, однако мужчина категорически от нее отказался. Также он написал заявление об отказе от мобилизации.

На суде мужчина подтвердил версию следствия. Он заявил, что не хочет служить и не раскаивается.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, во Львове мужчина с 2022 года скрывался от мобилизации, потому что "его не взяли на фронт танкистом".

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