В Тернопольской области сержант запаса написал заявление об отказе от мобилизации: чем это закончилось

На суде мужчина заявил, что не раскаивается в содеянном.
В Тернопольской области к 3 годам лишения свободы приговорили младшего сержанта запаса. Он получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Бучачского районного суда Тернопольской области.
По данным суда, младший сержант запаса в июне 2024 года прошел ВВК, которая сочла его годным к военной службе. Работники ТЦК пытались ему вручить повестку для отправки в учебный центр, однако мужчина категорически от нее отказался. Также он написал заявление об отказе от мобилизации.
На суде мужчина подтвердил версию следствия. Он заявил, что не хочет служить и не раскаивается.
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.
Напомним, во Львове мужчина с 2022 года скрывался от мобилизации, потому что "его не взяли на фронт танкистом".
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