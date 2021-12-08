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В Тернопольской области школьный автобус съехал в кювет

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В Тернопольской области школьный автобус съехал в кювет

иллюстрация / ГСЧС Украины в Киевской области

Водитель развез детей по домам и по дороге не справился с управлением.

Во вторник, 7 декабря, на автодороге вблизи с. Лядское Чертковского района Тернопольской области съехал в кювет школьный автобус "Эталон". ДТП произошло в 16:08.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Тернопольщины.

"При следовании в г. Монастыриска, съехал в кювет школьный автобус "Эталон", — говорится в сообщении.

На место аварии выехали спасатели, которые с помощью лебедки отбуксировали автобус на проезжую часть. Детей в автобусе не было, водитель возвращался после развоза школьников по домам.

© ГСЧС в Тернопольской области
ГСЧС в Тернопольской области

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