В Тернопольской области сильный град и ливни повредили крыши домов и автомобили – фото

В Тернопольской области вечером 25 июля бушевала сильная непогода.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Из-за града и сильных порывов ветра в области зафиксированы разрушения кровель жилых домов, оборванные линии электропередач, падение деревьев на проезжие части, повреждение автомобилей.

По состоянию на данный момент большинство последствий непогоды ликвидировано. Проезд по дорогам области обеспечен. В громадах, где есть разрушения, созданы оперативные штабы.

В Тернопольской области бурлила сильная непогода.

В Тернопольской области бурлила сильная непогода.

Чрезвычайники в Тернопольской области убрали с дорог 12 поваленных деревьев. В частности, 10 из них находились на трассе Н-18 "Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь" на 5-километровом отрезке дороги от с. Новые Петликовцы в с. Зеленая Бучацкая ОТГ Чертковского района.

В Тернопольской области град и ливни повредили крыши домов и автомобили. / Фото: ГСЧС в Тернопольской области

В Тернопольской области град и ливни повредили крыши домов и автомобили. / Фото: ГСЧС в Тернопольской области

Град в Тернопольской области. / Фото: ГСЧС в Тернопольской области

В Тернопольской области сильный град и ливни повредили автомобильные дороги. / Фото: ГСЧС в Тернопольской области

Из-за оборванных линий электропередачи в области было отключено от электроснабжения 35 населенных пунктов. По данным ГСЧС, в трех селах Чортковского района большой град и сильный ветер уничтожил кровли в 102 зданиях.

Напомним, в Хмельницкой области ураган повалил деревья, повредил линии электропередач и срывал крыши на домах и учебных заведениях.

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